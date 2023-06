¿Es obligatorio llevar el recibo del seguro del coche? Esto es lo que dice la DGT

A menudo surgen muchas dudas acerca de cuál es la documentación fundamental que un conductor en España debe llevar en su coche. Una de las creencias más extendidas es que es obligatorio portar el recibo del seguro del vehículo, que estar en vigor y con un nombre válido.

Muchos conductores piensan que es un documento esencial el cual los agentes les requerirán si hay algún tipo de problema, aunque la realidad es que solo hay tres papeles que la DGT establece como imprescindibles en cualquier vehículo. De esos tres, ninguno es la póliza del vehículo. Pero, ¿desde cuándo no es necesario portar el comprobante del seguro?

La llegada de la FIVA

Desde 2008 ya no es necesario que un conductor lleve ese recibo, ya que ese año llegó la FIVA (Fichero Informativo de Vehículos Asegurados), que es una base de datos gestionada por el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad que se encarga de gestionar accidentes por causas meteorológicas o catástrofes naturales.

Las autoridades pueden acceder a la FIVA para obtener información sobre las aseguradoras 20M EP

Este fichero permite a las personas involucradas encontrar información sobre su propio seguro, así como ayudar también a las autoridades en ese aspecto. Las aseguradoras deben enviar diariamente a este consorcio las cuatro primeras letras de la marca del vehículo, la matrícula, el tipo de contrato y la vigencia y finalización de la póliza.

Gracias a este sistema, los agentes pueden comprobar al instante si un vehículo está asegurado o no, por lo que ya no hace falta tener el comprobante del seguro en el coche. Entonces, si no es necesario, ¿cuáles son los tres documentos que sí deben llevar todos los conductores en sus vehículos?

Documentación necesaria

El primer documento imprescindible que debe llevar todo conductor es, obviamente, el permiso de conducción en vigencia, ya sea el definitivo o la autorización provisional que proporciona la Jefatura de Tráfico. El segundo es el permiso de circulación del coche, en el que figuran los datos personales del propietario del vehículo, así como las características técnicas del mismo.

Por último, también es obligatorio llevar la inspección técnica del vehículo, es decir, la ITV, con la pegatina en vigor pegada al parabrisas. Estos tres documentos pueden ser originales o computados (las copias compulsadas no son válidas), y también son obligatorios portarlos en coches de alquiler.

Posibles multas

Si no se lleva alguno de estos documentos, el conductor será multado con 10 euros por cada papel que no pueda presentar. Además, si el domicilio que aparece en el carnet de conducir no coincide con el del DNI, la sanción asciende a 80 euros.

Aunque no sea necesario llevar el seguro, es recomendable hacerlo, ya que puede facilitar muchos trámites si ocurre algún contratiempo mientras se circula. Además, el FIVA podría dar problemas al tratarse de un sistema electrónico, así que siempre es mejor llevar un comprobante en físico para evitar confusiones.