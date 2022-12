¿El seguro del coche tiene que estar a nombre del propietario o puede estar otra persona?

Las multas por circular en vehículo a motor sin el pertinente seguro obligatorio, el de responsabilidad civil, van de los 600 euros hasta los 3.000 euros. La cobertura de la póliza de seguros debe abarcar al menos los daños a terceros y es decisión de quien la contrate ampliarla hasta las opciones de todo riesgo, más caras, pero con más protección para nuestro vehículo.

No tener un seguro contratado para nuestro vehículo es siempre motivo de multa y será el propietario del vehículo quién tenga que afrontarla, aunque no sea él quien vaya conduciendo en el momento en el que los agentes de tráfico detecten la infracción. Sin embargo, no siempre el propietario del vehículo es aquel que paga la póliza del seguro ni el conductor el coche.

Quién es quién en el seguro del vehículo

Habitualmente, quien paga el seguro suele ser el propietario del coche y también el conductor asegurado, aunque puede haber un conductor habitual y otro secundario incluidos en la póliza. No obstante, las circunstancias pueden cambiar y, para ello, hay que entender quiénes son las tres personas que entran en juego cuando se contrata una póliza de seguro. La compañía Caser explica:

El tomador es la persona, física o jurídica, que firma el contrato con la aseguradora. En resumen, es el pagador del seguro.

El propietario es el titular del vehículo asegurado y será sancionado si ese mismo vehículo circula sin seguro alguna vez.

El conductor es la persona declarada en el seguro por el tomador como quien va a conducir el vehículo.

Así, la obligación es que el vehículo con el que se circula cuente con una póliza de seguros, lo que será responsabilidad del propietario del vehículo, pero esto no quiere decir que el pago o contratación de la prima no pueda estar a nombre de otra persona o que no pueda haber más conductores incluidos en la póliza.

Igualmente, una persona podrá circular con el coche, aunque no esté contemplado en la póliza de seguros, siempre que comparta ciertas características con el conductor principal, como la experiencia y la antigüedad del carné de conducir.