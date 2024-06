Se queda dormida en una cafetería y al despertar está rodeada de desconocidos y con una cuenta de 500€

La usuaria de TikTok Ale (@alesrlafita) ha subido un vídeo a la red social en el que se puede apreciar cómo sus amigas le gastan una broma tras quedarse dormida en una terraza de un bar de Logroño.

"Pov: te quedas dormida en una terraza y te despiertas con gente totalmente desconocida", es el texto con el que ha empezado el vídeo. Además, se puede ver cómo al principio la joven está dormida y al despertar se desconcierta al ver que está rodeada de un grupo de personas que no conoce.

Sin embargo, ahí no termina la broma. Mientras la joven intenta recomponerse y entender lo que está pasando, la camarera se acerca y le pasa la cuenta con una importante cifra, tiene que pagar 500€.

Al llegar la cuenta, toda la plaza empieza a aplaudir y su reacción es reírse ante lo sucedido. Todo esto fue consecuencia del agotamiento que tenía después de una buena despedida de soltera.

"Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500€", ha explicado en su red social.

"Realmente entre ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño y el restaurante estaban compinchados", ha revelado.

El vídeo se ha hecho viral en menos de 24 horas, con más de 2,7 millones de reproducciones y 185.000 me gusta. Además, muchos usuarios han comentado el vídeo.

"Así quiero acabar yo en tu despedida de soltera", "Y la cuenta para cuando te despiertes", "Si me dan esa cuenta me quedo dormida de nuevo", "Histórico" son algunas de las reacciones.