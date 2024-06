Estas personas revelaron en Internet sus secretos más ocultos

No se lo cuentes a nadie. Seguro que más de una vez en la vida has oído esa frase y te ha tocado custodiar un secreto. Todos tenemos alguno y ya sea por vergüenza, por las consecuencias o por otras razones, no es nada fácil que los terminemos revelando.

En ocasiones, dependiendo de la gravedad del secreto, puede suponer ansiedad o agobio al portador de la información, por lo que confesarlo, aunque sea de manera anónima, puede ayudar de forma importante a aligerar la carga en la conciencia.

Dos hilos diferentes de Reddit precisamente han querido preguntar a las personas de Internet cuáles son esos secretos que guardan desde hace tiempo y hasta ahora no se han atrevido a confesar. Y lo cierto es que ha habido numerosos comentarios de gente que ha querido compartir lo que tenían oculto con extraños.

El marido con dos caras

Una mujer cuenta que la muerte de su marido, tras 33 años en común, fue una liberación. Era malo con ella tanto física como mentalmente a diario, pero delante de los demás tenía una actitud completamente diferente. La muerte de él la devolvió la felicidad, aunque se siente mal por esta sensación.

Ir a la oficina es un suplicio

A este usuario le aterroriza ir a la oficina. No le gusta sentarse junto a gente que apenas conoce, ser evaluado continuamente y tener que fingir que se siente cómodo en esa situación. La pandemia fue un alivio para él.

La agonía secreta de una gata

Tras 14 años conviviendo con la familia, una gata murió de una forma terrible, sufriendo convulsiones. Pero la mujer que se quedó con ella toda la noche nunca contó cómo fue la muerte, simplemente le dijo a su familia que se escapó.

El riesgo a la recaída

Esta mujer cuenta que en lo único que piensa cada día es en el deseo de recaer en las drogas, pese a llevar limpia varios meses. La única razón por la que no lo ha hecho ha sido por no decepcionar a su pareja.

Problemas con el alcohol

Este usuario confiesa que es alcohólico y que bebe cada día hasta casi desmayarse. Todavía hace bien su trabajo, pero en lo único que piensa cuando sale es en seguir bebiendo. Lleva así dos años.

Robando por la bulimia

Durante el tiempo que esta mujer estuvo tratando con la bulimia, si no tenía comida a mano para darse atracones, robaba el almuerzo a compañeros de trabajo o buscaba alimentos en la basura. Nunca la atraparon.

La carrera universitaria inexistente

La familia de esta persona cree que terminó la carrera de informática, pero lo cierto es que la abandonó. Eso sí, trabaja en el sector y todo el mundo piensa que tiene el título debido a que es alguien competente en lo que hace.

El avance del sobrepeso

Cuando esta pareja se conoció hace cinco años, se prometieron que se dirían si uno de los dos cogía mucho sobrepeso para poner remedio yendo al gimnasio. Es lo que ha ocurrido con él y ella no sabe si decírselo.

La novia imaginaria

Este hombre se inventó que tenía una novia y aprendió a mentir tan bien sobre ella que incluso él se llegó a creer la historia, lo que le hacía sentir triste y deprimido.

La verdad sobre el incendio de la casa

Cuando era adolescente, un joven incendió la casa de sus padres jugando con pirotecnia, pero para evitar la bronca simuló que era un problema eléctrico. Aunque le consideraron el héroe que resolvió todo, lo cierto es que solo fue el culpable que lo provocó.

Una manía peligrosa

Una mujer revela que tiene la manía de pellizcarse la cara continuamente y que no puede dejar de hacerlo. La cosa ha empeorado tanto que tiene todo el rostro lleno de pequeñas cicatrices.

Una vida inventada

Ni una sola persona que ha conocido en la última década sabe nada verdadero sobre este usuario: ni el nombre, ni la vida familiar, ni la profesión... Nada. Y eso incluye a su novia.