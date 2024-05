Un padre muestra la peculiar e inocente versión de Eurovisión 2024 que ha dibujado su hijo de 6 años: "No se quedó traumatizado"

La presencia de Israel, la expulsión de Países Bajos, la letra de Zorra... Muchos son los temas que se han comentado este año alrededor de Eurovisión 2024. Sin embargo, todos ellos están al margen de la música, que es lo principal del festival. Por ello, nada como verlo a través de los ojos de un niño de 6 años para descubrir la parte más inocente del certamen.

Así lo demuestra Jesús Álvarez, redactor de ESCplus y padre que ha enseñado con orgullo en X (Twitter) el dibujo que hizo su hijo, donde muestra una divertida versión de Eurovisión, en concreto, "Erubisoion", como el pequeño escribió.

Desde las presentadoras Malin Åkerman y Petra Mede hasta Olly Alexander, representante de Reino Unido. El niño dibujó a múltiples rostros que se subieron al escenario del Malmö Arena, y dejó claro que, al contrario de lo que pensaban muchos, nada le pareció raro ni fuera de lugar, ni la letra de Zorra, ni la estética de Bambie Thug ni las personas no binarias.

"Qué bonito explicar lo que es ser no binario y que lo interioricen como una alternativa más de ser y vivir", comentó sobre Nemo. "No se quedó traumatizado, aquí está Bambie Thug. Él sigue pensando que es Maléfica, pero no pasa nada", añadió sobre la propuesta que representó a Irlanda.

Las maestras de ceromia de #eurovision2024

Malin Akerman y Petra Mede pic.twitter.com/xZrGAJ2MAs — LaRainDeLaRulo (@RainRulo) May 28, 2024

Al dúo de Windows95man, de Finlandia, también los dibujó, pues eran sus favoritos. Y al francés Slimane, al que hizo con rayas por "lo alto y fuerte que cantaba".

Y, por supuesto, también a Nebulossa, a la cual no dibujó con el pelo rubio, pero se entiende igual. "Has creado un himno que no entiende de edades, de género ni de nada", alabó su padre.