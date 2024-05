Una mexicana asegura que odia los días festivos en España: "Yo entiendo que aquí no se explota al trabajador, pero..."

La creadora de contenido @harper.mg1 se quejó en su cuenta de TikTok sobre los festivos, domingos y puentes en España. Esta influencer reside en Madrid y asegura que no puede ir de compras esos días porque todo está cerrado.

"Odio los puentes y los domingos en España. Yo entiendo que aquí no se explota al trabajador y la neta -la verdad- felicidades, qué gran avance como sociedad, pero qué hago, a mí no se me ocurre nada mejor que hacer un día de puente o un domingo que irme de compras", manifestó la tiktoker, en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.

La creadora de contenido, que tiene casi 30 mil seguidores en TikTok, contó a sus followers que en España todas las tienes por las que pasa un domingo o festivo están cerradas y no puede ir de compras, que es su plan principal para todos los días.

"Y entiendo la lógica, porque es el día del trabajador y los trabajadores no están trabajando, pero ¿qué se hace? Qué haces, ¿ir a caminar?", preguntó desconcertada.

La influencer finalizó el video reiterando con frustración que "todo está cerrado", incluso los supermercados y su gimnasio, lo que le lleva a acabar el vídeo con una pregunta dedicada a sus seguidores y a sus haters: "¿Qué hace la gente? ¿Qué hace un español? A ver, haters, decidme que hacéis", concluyó.

Este vídeo en las redes sociales no ha pasado desapercibido por los usuarios. La influencer recibió más de 150 comentarios en los que algunos les dan la razón y otros responden a sus preguntas y le dan consejos sobre que hacer los días festivos: llamar a amigos, ir de fiesta, salir a comer, hacer deporte al aire libre, ir a parques, al cine o a museos, incluso, aprovechar para descansar y ver Netflix.