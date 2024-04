Avisa a su jefe de que ha tenido un accidente de coche y a las dos horas recibe este mensaje: "Justamente iba a decirte que..."

Día tras día, Jesús Soriano, la persona que hay detrás del perfil de X Soy Camarero, enuncia las situaciones a las que se enfrentan los trabajadores de la hostelería en España.

La última nos lleva a un mensaje que ha indignado a los usuarios de las redes sociales. En la conversación de WhatsApp, la empleada le avisa de que ha tenido un accidente de tráfico y le envía la copia de unos documentos médicos a su superior para justificar su ausencia.

La respuesta de su jefe, dos horas después, es la siguiente: Buenas, siento mucho que hayas tenido ese incidente, no te preocupes porque justamente iba a comentarte que hemos encontrado una persona que se adaptaba más a nuestras necesidades y quería informarte de que no has pasado el periodo de prueba. Si más adelante se queda una vacante que encaje mejor con tu perfil, contactaremos contigo".

"En cuanto la gestoría nos mande todo procederemos al pago, te agradezco mucho tu prueba de estos días. Un saludo", concluye la conversación que, en estos momentos, sobrepasa los seis mil 'me gusta' y se ha hecho viral.

Muchos usuarios, indignados, apuntan a su falta de humanidad. Otros, además, basan su argumento en que se trata de un despido improcedente.