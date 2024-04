Un repartidor estalla tras encontrarse este confuso timbre en un bloque: "Al arquitecto se le olvidó que hay más letras..."

Los repartidores, al hacer su trabajo, se suelen encontrar con todo tipo de casas y situaciones cada vez que tienen que llegar a un domicilio, desde que los clientes no estén en su vivienda a que no sepan como entrar en el edificio.

Este es el caso de lo que le ha ocurrido a un usuario de TikTok cuyo vídeo se ha vuelto viral en redes sociales contando con más de 30.000 visitas después de que se quejara del telefonillo con el que cuenta un bloque al que iba a hacer su trabajo que tiene una gran cantidad de viviendas.

Como explica este usuario en sus imágenes, el problema comienza cuando no sabe a qué botón darle exactamente. "Yo de verdad no entiendo. Yo no seré arquitecto ni construyo edificios, pero creo que muchos se sacaron la FP por corre", expresa en el vídeo publicado en su cuenta de la conocida red social.

"¿Será que al arquitecto se le olvidó que hay más letras?", expresa este usuario enseñando como el edificio en particular resulta que tiene su propio sistema. Así, en vez de diferenciar los domicilios por las distintas letras, lo hace poniendo D y "D prima", E y "E prima".

"Tú imagínate que llegues a las tres de la mañana a entregar un pedido aquí, que lío, ¿tan difícil es poner A, B, C, D y E y ya esta?", comenta el usuario entre risas.

@jonybriceno Yo de verdad no entiendo yo no seré arquitecto ni contruyo edificio pero creo que muchos se sacaron la FP por correo 🤦 ♬ sonido original - JonyBriceno

Las reacciones al vídeo, que se ha vuelto viral, no se han hecho esperar. "Eso es para que no te D Prima", comenta un usuario. "Soy cartero y estoy contigo, letras y números hay infinitos, no hay necesidad de repetir", expresa otro. "Soy arquitecto y eso se hace así cuando la finca tiene más de 50 viviendas, así se puede clasificar mejor", revela un tercer usuario.