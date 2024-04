La verdad tras los vídeos de una joven que explicaba qué expresiones del día a día eran "racistas": "No me entra en la cabeza"

Hacerse viral en TikTok no es algo muy complicado, solo necesitar tener un mensaje claro y conseguir que otras personas reaccionen. Por eso, cuando una joven decidió comenzar a hacer una serie de vídeos, no es de extrañar que todo el mundo se interesase por su contenido.

Así, Misslihem, como se hace llamar la joven en la red social, comenzó con su serie Expresiones racistas que no sabías que son racistas en las que, con ironía, hablaba de porque decir cosas como "humor negro" o usar ropa de ese color puede llegar a ser un acto racista: "Utilizar tinta negra para tatuarte es apropiación cultural. Si te quieres tatuar, tatúate, pero usa blanco, utiliza otros colores diferentes".

Ante estas palabras, no fueron pocos los que no entendieron que se trataba de una broma, por lo que no tardaron de compartirse en redes sociales asegurando que la chica estaba exagerando. Así, al ver la cantidad de odio que ha recibido, en lugar de cabrearse, la tiktoker ha querido lanzar un mensaje a través de su perfil.

"Es humor e ironía. Yo no puedo entender que ves a una tía decir delante de una cámara 40.000 tonterías y tú te lo creas solo porque no diga que es humor" ha explicado, sin llegar a creerse el revuelo que se ha formado. Por eso, entre risas ha alegado que va a seguir haciéndolo porque es consiguiente de que gracias a ello consigue visualizaciones.

"Es humor. Son tonterías. Y claro que lo digo sería a la cámara, porque también soy actriz. No me entra en la cabeza como tanta gente puede creérselo", ha añadido. "Voy a seguir vacilando, es muy divertido, no sé ni cómo se me ocurrió", ha finalizado, asegurado que su contenido está pensado para la gente que "sabe lo que es el humor".