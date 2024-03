Busca en Google Maps cómo ha cambiado su calle... y encuentra una foto que le hace llorar

Google Maps es una herramienta conocida en todo el mundo y muy útil para preparar viajes y buscar las direcciones deseadas, pero muchas personas, sabeedoras de que cada año se actualizan las imágenes de las calles, utilizan la aplicación para buscarse en ella.

Una usuaria de Twitter lo ha descubierto recientemente y al comprobar cómo había cambiado su calle en el transcurso de los años, se ha llevado una sorpresa que le ha sacado alguna que otra lagrimilla.

"Ayer descubrí que el Google Maps permite recorrer las calles y observar como fueron cambiando con los años. Me puse a mirar la cuadra de casa y me encontré con una imagen que me arrancó lágrimas de los ojos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

En la misma publicación, la mujer ha compartido una captura de su calle en 2014, pero lo particular de la foto es que en ella aparece su padre poco antes de morir caminando por la calzada.

"El de la foto es mi viejo, que falleció hace casi nueve años", ha añadido la twittera.

Ante esto, muchos otros usuarios han reaccionado a la publicación compartiendo anécdotas similares: "Yo cada tanto vuelvo a mirar las fotos de mi cuadra en Google Maps para ver a mi mejor amigo trabajando de mecánico, falleció hace tres años".

"Gracias por esta info... Me fui a ver cerca de mi casa y lo encontré a mi papá que se fue hace un poco más de dos años. Quedo en los registros mi viejito".