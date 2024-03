Una 'streamer' se identifica como perro: duerme en una jaula, hace sus necesidades al aire libre y tiene cuidadores

Meow Dalyn es una joven streamer que ha generado cierta polémica en redes sociales tras asegurar que se identifica como perro. Según su testimonio en internet, ella vive y se divierte en una jaula, hace sus necesidades al aire libre, come croquetas e incluso recibe "premios" de sus cuidadores cuando se portan bien. "Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas", ha expresado recientemente.

"Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro", ha contado la joven a los presentadores del programa de radio australiano The Kyle & Jackie O Show. Así, con un par de orejas de perro de imitación y un collar, la creadora de contenido se refiere a sí misma como "chica perro" y "e-puppy".

Además, indica que se ha sumergido completamente en el estilo de vida de los canes. "Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí", asegura sobre la jaula en la que hace vida.

La joven, que suma más de 15.000 espectadores en Twitch, a quienes deleita mostrándoles sus hábitos de chica-perro, relata que empezó a "abrazar" su energía de perro grande después de convertirse en una adulta independiente: "Pensé que, una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, podría hacer extra lo que quisiera, ¡y yo quería ser un perro!".

En cuanto a su dieta, indica que ha incorporado comida para perros, añadiendo caldo de huesos y otros ingredientes humanos para darle sabor a las comidas y que no estén "insípidas".