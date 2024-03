Fedya, el gato viral que se parece a un dibujo animado, tiene más de 300.000 seguidores en Instagram

Garfield, Silvestre o Tom son algunos de los gatos más famosos, y todos ellos guardan un punto en común que se tratan de dibujos animados. Aunque sí están inspirados en felinos reales, no son capaces de traspasar la pantalla. Sin embargo, en Rusia, un gato se ha convertido en toda una sensación en redes gracias a parecer un "dibujito animado".

El animal se llama Fedya y tiene apenas cuatro años. Su dueña, Natalya Zhdanova, lo encontró en su patio en 2020 y desde entonces nunca se han separado. Al ver la forma tan atípica que tiene su cara, hizo una cuenta de Instagram sin saber que llegaría a ganar más de 300.000 seguidores.

De hecho, al encontrarlo, no pensó que pudiera llegar a sobrevivir por su mal estado. Pero, al paso de los días, su situación fue mejorando y como se comportaba como cualquier otro felino, Natalya no le dio mayor importancia. De hecho, ella no veía nada raro en su mascota y fueron sus amistades quienes no paraban de decirle que se parecía a una animación.

Por ello, Zhdanova subió una imagen de su gato preguntando a sus seguidores qué opinaban al respecto. Y así comenzó el salto al estrellato del animal. "No me di cuenta de que tenía una apariencia un tanto inusual. Para mí era simplemente un gato superbonito y gracioso". Pero todas las personas que conocía me dijeron que tenía que ensañárselo a todo el mundo.

Actualmente, Fedya se ha convertido en toda una estrella que parece "alegrar los días" de cualquier persona que se tope con sus vídeos. Con su cara de estar sorprendida constantemente se ha ganado el cariño de todo el mundo.

Sin embargo, el motivo detrás de su expresión es todavía una incógnita, puesto que no han conseguido averiguar si se trata de algo genético o el resultado de algún golpe. "Lo importante es que eres la mejor", han asegurado algunos de sus fans.