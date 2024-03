Una joven en paro sube un vídeo para buscar trabajo y le llegan más de 500 ofertas: "Estoy abrumada"

Marta Puerto es una joven de 29 años que trabajaba como jefa de producto de marketing, hasta que un buen día descubrió por correo electrónico que había sido despedida.

Harta de no encontrar trabajo, Marta decidió dar un paso más que el tradicional currículum vitae: se grabó un vídeo que compartió en redes sociales. Y el resultado es arrollador: ha recibido más de 500 ofertas.

La joven decidió crear "un nuevo producto de marketing" para poder saltar las primeras barreras que se presentan a la hora de buscar un empleo. "Todo lo que quería es un cara a cara", dice la joven.

En una entrevista con la emisora de radio RAC1, Marta Puerto explica que hizo el vídeo con ayuda de su pareja. "No nos esperábamos que acabaría haciéndose tanto eco", reveló la joven.

"Ahora tengo que responder yo pero estoy abrumada", dice tras haber recibido 100 ofertas de empleo y otras 400 para colaboraciones, sin contar los más de 1.000 contactos nuevos que han surgido en LinkedIn.

This PMM from Spain got laid off so she made this video to stand out in the job market and I loveeee itttt. It's broken LinkedIn! pic.twitter.com/emnEKVe68a — ✍️👩‍🍳🤹‍♀️ (@noheeriye) March 1, 2024

Marta asegura que con esta experiencia, con la que no tiene intención de convertirse en influencer ni en un personaje público, ha aprendido de la importancia de cultivar una propia marca.

También ha aprendido a no desesperarse para encontrar un trabajo y aconseja a quienes se ven en la misma situación que se pregunten "a quién quieres llegar", ya que admite que en su sector, el del marketing, un vídeo puede tener mucho éxito, pero en otros no tanto. La clave, dice es "destacar y demostrar qué puedes hacer".

En una entrevista en El Confidencial, la joven explica cómo surgió la idea del vídeo: "Estuve en varias en persona y al final no cuajaron. Pero eso no era lo difícil. Una vez me conocían, yo creo que se daban cuenta de mi potencial. El problema es que ni siquiera tenía la oportunidad de que me conocieran cara a cara. Hubo un proceso en concreto que me desmoralizó bastante, después de Navidad, tras varias rondas, y no salió".

"Me dije, no pasa nada, en enero vuelvo con toda la artillería. Lo hice y pasó otra vez lo mismo, casi nadie llamaba. Fue ahí cuando decidí cambiar de estrategia", dice.

Además del vídeo, Marta creó una web personal enlazada al final del vídeo y un correo electrónico específico para recibir ofertas. Y fue todo un éxito: "Publiqué el vídeo y me fui a comer un menú del día. Lo metí solo en LinkedIn y en la web. No quería colgarlo en X (Twitter), al ser algo de trabajo, no lo veía. A las pocas horas empecé a recibir cientos de likes y comentarios. Al final de la tarde eso explotó de forma exponencial".