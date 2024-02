El extraño "experimento" de un hombre: "Comeré pollo crudo durante 100 días o hasta que me hospitalicen"

A través de redes sociales, cada vez son más las personas que deciden intentar retos imposibles. Comer la mayor cantidad de hamburguesas, probar todo tipo de platos exóticos, hacer las combinaciones más raras. Existen muchas cuentas cuyo dedicado se centra solo en llevar sus cuerpos hasta el límite.

Ejemplo de ello es el "reto" que se ha propuesto John, un hombre que se ha propuesto comer pollo crudo todos los días hasta que "le dé dolor de barriga". Sin una base científica real tras su experimento, el hombre ha creado una cuenta de Instagram en la que sube diariamente su alimentación.

Junto a lo que parece ser pechuga de pollo, el hombre también se toma varios huevos crudos. Y aunque en sus vídeos ha avisado a sus seguidores que "no lo intenten en casa" lo cierto es que cada vez tiene más seguidores y algunas marcas ya han empezado a contactarle para patrocinar salsas y condimentos: "Esta empresa me ha enviado salsa picante, así que vamos a intentarlo".

La cuenta, Raw Chicken Experiment ha superado ya los 406.000 seguidores. Como así ha explicado John, para él el pollo crudo sabe como a gambas y ha especificado que lo que come es pollo de corral. "No creo que sea el pollo crudo en sí lo que te mate, es más bien lo que hacen con los animales en las granjas industriales. Yo compro los pollos en una granja a media hora de distancia; no usan antibióticos, cloro ni inyecciones" aseguró el hombre a un medio local.

Por ello, piensa seguir con el reto hasta cumplir uno de sus objetivos, llegar a los 100 días y ver los cambios que ha hecho en su cuerpo o tener que ser hospitalizado por problemas intestinales: "Incluso en mi investigación nutricional, hay mejores alimentos crudos para comer, como la carne de vacuno. Esto es solo un experimento personal para mí".

Sin embargo, su "experimento" no es nada seguro. Como así aseguran los expertos, la carne de ave cruda puede albergar todo tipo de bacterias, como la salmonela. Por ello, es importante cocinarla lo suficiente. De hecho, en EE UU, de donde es el hombre, se calcula que alrededor de un millón de personas se enferman por comer carne contaminada.