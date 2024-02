Una 'tiktoker' cree saber por qué tres hombres intentaron ligar con ella en menos de una hora: "Tengo el secreto para atraer"

En muchas ocasiones, no hace falta ser deslumbrante o tener la mejor ropa para poder atraer a la gente, simplemente una buena actitud y "creerselo un poco" puede ser necesario para conseguir ser el centro de atención allá donde uno vaya. Prueba de ello ha sido la historia que ha contado Betsa una conocida tiktoker en su último vídeo.

"Me han parado tres chicos por la calle en menos de una hora", ha comenzado a contar en su TikTok, "desde que tengo pareja, ni las ratas se acercan a verme. Me parece supercurioso". De hecho, según ha explicado, ella cree tener "el secreto para atraer a gente".

Así ha comenzado a contar cómo ha sido su experiencia. "Estaba saliendo de un taxi y cruzando un paso de cebra camino a una cafetería", ha explicado. Como ha querido destacar, ella solo llevaba unos pantalones, una camiseta y unos tacones "nada del otro mundo". Sin embargo, al llegar a la calle se ha tropezado.

Aunque no se ha llegado a caer, ha sido andando con "la poca dignidad" que le quedaba hasta que un chico en patinete eléctrico se paró a ayudarle y, de paso, dar una vuelta. "Me rio pensando que era una coña", ha asegurado mientras narraba cómo rechazaba al joven.

Así, todo parecía normal hasta que entró a la cafetería. "Cuando espero a que me den lo que he pedido, me siento a esperar en el banco. El chico estaba en una punta y yo en otra. Me pongo a mirar el móvil y ni siquiera me giro a mirarlo". Que no dejaba de mirarla era el joven que no dudo en invitarle a que se sentara con él a tomar un café.

"Y yo pensando 'todo esto en menos de 30 minutos'", ha explicado sin poder creérselo. Aunque, lo más llamativo es que ahí no terminaba la historia. "Cuando estoy a punto de cruzar el paso de cebra, veo que un coche se para y el chico baja la ventana", ha narrado.

Es esta última ocasión solo le sonrío, pero como es "muy vergonzosa", "no sabía qué hacer", ha asegurado tras contar cómo acabó desviándose de su camino. "Me ha hecho mucha gracia", ha acabado confesando mientras se reía de la surrealista situación.

"Creo que el secreto es la confianza. No es que yo haya dejado de tener confianza desde que tengo pareja, pero sí que es cierto que hay una pequeña parte de mi feminidad que ha cerrado las puertas", ha reflexionado. "La mayor forma de ser femenina es teniendo mucha confianza. Sintiendo que la calle es tuya. Hoy la calle era mía".