La emotiva historia del porqué su "tía soltera" nunca se casó: "Estuvo enferma de mal de amores"

Hay quien dice que uno puede morirse de amor. No son pocas las canciones, poemas e historias dedicadas al mal de amores y a los problemas que el no ser correspondido pueda acarrear. Pero pocos son tan duros, y realistas, como el que CioLerma, una usuaria de X, ha narrado.

La usuaria de la red social conocida anteriormente como Twitter ha relatado en su perfil una conversación que tuvo con su abuelo al tiempo de morir su "tía soltera". Como así ha asegurado, la mujer no solo era "inteligentísima" sino que también un "bellezón" por lo que no entendía "que en aquella época no tuviera novio y no se casara".

Aunque lo cierto es que sí que había estado enamorada, y mucho. De hecho, ese fue el motivo por el que acabó estando soltera toda su vida. La mujer de joven había tenido una pareja, "un buen chico, muy parecido" que, incluso, "pidió su mano cuando lo trasladaron a Mallorca. Su intención era casarse e irse a vivir juntos". Pero no pudo decir 'sí, quiero'.

El casarse implicaba que tendría que dejar a su madre sola, y eso no era algo que estuviera dispuesta a aceptar: "La madre de tu tía no le dejó casarse. Si se iba a Mallorca, ella se quedaba sola, porque no tenía más hijos, y no quiso que su única hija se fuera. Rompieron sin más remedio".

Al joven le habían destinado, y como ella "no quería abandonar a su madre", finalmente tuvieron que decirse adiós para siempre. "Estuvo muy enferma, mal de amores, ya sabes. Perdió mucho peso. Creíamos que se moría", aseguró su abuelo.

De hecho, incluso viéndola tan mal, su madre nunca cedió: "Era todo lo contrario a la hija. La madre era muy rígida y mi prima un dulce". Mientras que la tía nunca más volvió a tener pareja: "Pretendientes no le faltaron, pero siempre estuvo enamorada de aquel chico", confesó el abuelo.

Lo más llamativo es la manera en la imagen que Cio guarda en su memoria de la pobre mujer: "La recuerdo en un montón de bodas, emocionada, llorando. Achuchando a los novios, deseándoles toda la felicidad del mundo. Seguramente ella, en ese momento, recordaba lo que podía haber sido y no fue".

Por ello, no duda en hacer una bonita reflexión sobre el carácter de su tía: "Quería para los demás lo que ella nunca pudo tener. La generosidad y la bondad hecha persona. No me extraña que sus alumnos sintieran adoración por ella".

Además, por último, pide un deseo al cielo: "Espero que en algún momento haya podido reencontrarse con su chico dónde sea". No sin antes recordar cómo su madre le fastidió "la vida" a su hija.