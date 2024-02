Muestra emocionada el robot vendedor que se ha encontrado en el aeropuerto, pero se lleva una desilusión

Al día, son millones las personas que recorren los aeropuertos de todas las partes del mundo para viajar. Por ello, cada vez los aeropuertos tienen que mejorar aún más sus servicios, y se actualizan para poder atender a todos aquel que tenga que acudir. Prueba de ello es uno de los aeropuertos más grandes de Chipre.

Así lo ha contado Patri, una española que se encontraba en Lárnaca, la tercera ciudad más grande del país. La joven no podía creerse lo que acababa de encontrar y por ello no dudó en hacer un TikTok para enseñárselo a todo el mundo: "Estamos en el aeropuerto y hemos encontrado un robot que te sirve las chuches".

Como se puede ver en su vídeo, en uno de los quioscos del lugar, hay un robot en lugar de una persona atendiendo. A través de una pantalla, los clientes piden la cantidad y el tipo de golosina que quieran y tras pagar el ordenador es el encargado de dispensarlo.

O, al menos, esa era la idea. Al ser un robot, está programado para cumplir sus funciones de manera automática, por lo que cualquier fallo puede suponer un gran problema. Por ello, cuando al "dependiente" se le cae el vaso con el que coge los pedidos, poco pueden hacer. "Vamos guapa, tú puedes", le intentan animar.

Aunque la tiktoker y su amiga intentan ayudarle dándole el vaso en la mano, poco podían hacer ya. "No funciona. La única ilusión que tenía en el día era ver al robot echar las chuches y no lo he conseguido".

La desilusión de no ver al robot cumplir su función cuenta ya con más de un millón de reproducciones. Además, la bandeja de comentarios se ha llenado de todo tipo de mensajes. Por una parte, estaban los que aseguran que ellos también "ayudarían" al robot, mientras que otros se ríen de las "pocas ganas que tiene de trabajar".