Cuenta que la han echado de una cafetería por "llevar ordenador" y desata un debate: "No te puedes sentar"

La influencer Marta Díaz de Mera ha provocado un debate en redes sociales después de contar el desagradable momento vivido en dos cafeterías de la misma cadena en las que se quería tomar un café mientras utilizaba su ordenador, algo que no ha sido posible.

"Todas las semanas voy a una cafetería pequeñita y hoy, como varios sábados, he venido con mi ordenador", empieza explicando la creadora de contenido, que ha titulado el vídeo con un contundente "me echan de una cafetería por llevar el ordenador".

Según ha contado, nada más ver que ha ido con el ordenador, lo primero que le han dicho es que no se puede sentar si va a trabajar con él. "No voy a trabajar, voy a organizar unas cosas que tengo que hacer, pero voy a tomar mi café y mi tostada y a los 35-40 minutos me voy a ir", ha respondido ella.

De nuevo le han dicho que con el ordenador no se puede sentar, y le han sugerido otra cafetería más propicia según ellos, ya que cuenta con un espacio coworking.

Al ir hasta allí tras camina más de quince minutos, la sorpresa para Marta llegó cuando le dijeron que le quisieran cobrar cinco euros por el servicio. "Pero que no voy a estar toda la mañana, voy a estar 35 minutos como mucho, como una persona normal", respondió ella.

A Cámara, Marta ha reflexionado: "Yo entiendo perfectamente que tiene que haber rotación, que yo no puedo ocupar toda la mañana un puesto tomando solo un café y la tostada, pero estoy diciendo que no voy a estar más tiempo".

Su experiencia ha abierto un debate en TikTok, donde ha colgado el vídeo que ya tiene más de 150.000 'me gusta'. Las reacciones son de todo tipo, desde que se indignan por lo que le ha pasado hasta los que dan la razón a las cafeterías.