La historia del hombre más afortunado del mundo: ganó dos veces la lotería tras estar clínicamente muerto por un accidente

Ganar un premio de lotería supone tener una suerte fuera de lo normal. Hacerlo dos veces es simplemente increíble. Pero conseguirlo en dos ocasiones tras sobrevivir a un accidente casi mortal, es un milagro.

Es lo que le ocurrió a Bill Morgan, un australiano considerado como 'el hombre más afortunado del mundo', que fue declarado "clínicamente muerto" por los médicos después de que un terrible accidente automovilístico lo dejara en coma después de sufrir un ataque cardíaco en 1998.

Sin embargo, el hoombre, de entonces 37 años, se despertó milagrosamente dos semanas después, sorprendiendo a los médicos. Sintiendo que su regreso de entre los muertos fue un golpe de suerte, Bill Morgan decidió aprovecharlo al máximo y se compró una tarjeta para rascar. Y en efecto, ganó un coche.

Su sorprendente regreso de entre los muertos y su victoria en la lotería llamaron la atención de la prensa local y un medio de televisión le pidió a Bill que recreara su victoria ante las cámaras.

Bill entró en una tienda y compró otra tarjeta para rascar, tal como lo había hecho antes, solo que esta vez con un equipo de noticias de televisión filmando cada uno de sus movimientos.

Para su sorpresa, la tarjeta rasca y gana que había comprado para la recreación televisiva también resultó ganadora: Bill, estupefacto, se la tendió al equipo de noticias y dijo: "Acabo de ganar 250.000 dólares; no estoy bromeando".

Luego se le puede ver llamando a su novia para contarle la increíble noticia. El metraje, filmado para la cadena 9News Australia, ha resurgido recientemente, y la improbable historia de Bill se ha hecho viral más de 25 años después.

En una entrevista con el Daily Mail Australia allá por 2020, Bill Morgan admitía que todavía compra tarjetas rasca y gana. Si bien todavía tiene algunos problemas de salud, dijo que está agradecido por su victoria y el apoyo de su esposa, Lisa.

"Todos los días me levanto y me pongo los zapatos, e incluso si no me siento muy bien, camino por la calle y huelo las rosas, miro el sol y pienso en la suerte que tengo", dijo.

"Gané 250.000 dólares. La casa en la que vivo es de mi propiedad. Tengo un coche bastante bonito. Claro, tuve que jubilarme porque el corazón se aceleró demasiado y estoy plagado de artritis, pero todo fue por lo mejor", concluye el suertudo australiano.