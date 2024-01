Las sorprendentes e indignantes exigencias de un cliente a un repartidor: "Baja las bolsas de basura y no utilices el ascensor"

Trabajar como repartidor no es fácil. No solo por el hecho de estar constantemente haciendo envíos, sino por las malas condiciones a las que algunos trabajadores se ven obligados a sufrir. Desde salarios bajos al maltrato por parte de los clientes. No es de extrañar que muchos compartan en redes sociales las situaciones más surrealistas que han vivido.

Prueba de ello ha sido la denuncia pública que la cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, de la CGT dedicada a los repartidores, ha compartido. En su publicación se puede ver un ticket de compra de una conocida franquicia de comida rápida. En el papel, además del precio a pagar por los alimentos, había una sección de “observaciones” en las que el cliente especificaba cómo tenía que ser el envío.

"Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor que es solo para los vecinos", eran sus exigencias. Sin especificar a qué piso debía de subir, el repartidor no solo tenía que entregar su comida, sino que además tirar la basura. "Los repartidores tenemos que lidiar cada día con elementos como este", aseguraba la cuenta muy cabreada.

"Después de traer la comida bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor que es solo para los vecinos".

Exigencias de un cliente. Los repartidores tenemos que lidiar cada día con elementos como este. pic.twitter.com/fwUvZMDL6d — CGT Riders 🚴🏴 (@cgt_delivery) January 14, 2024

La publicación, que cuenta ya con más de 887.000 visualizaciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. La gran mayoría de los usuarios ha tachado de "despreciable" este tipo de comportamiento y critican al restaurante por permitir que se aceptase el pedido.

"Yo subo en el ascensor, le doy su comida, acto seguido procedo a esparcir la bolsa de basura por el rellano y el ascensor, me voy", o "le escupía en la comida como mínimo" han sido algunos de los comentarios más repetidos.