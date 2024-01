Una mujer suelta en Málaga un billete de cinco euros y descubre dónde ha llegado cinco años después

Mari Roldán es una artista y tiktoker que se dedica a redecorar billetes de curso legal, que luego vuelve a poner en circulación. En uno de sus últimos vídeos, ha mostrado qué ha pasado con uno que 'soltó' hace cinco años.

En realidad, aunque ha pasado un lustro, el billete tuvo un recorrido bien corto. "Hoy un chico me ha enviado este vídeo desde Tenerife", dice Roldán en el vídeo.

La artista soltó el billete en la Feria de Málaga y el siguiente en obtenerlo fue la persona que le ha enviado el vídeo ahora, ya que lo conservó desde aquel entonces.

En el vídeo de TikTok, Roldán explica que al joven "le salió uno de mis vídeos y decidió grabar esto para mí". La revelación ha provocado varios comentarios de usuarios que expresan que harían lo mismo si encontraran uno de los billetes de la artista.

En declaraciones al Huffington Post, la artista explica el origen de su curiosa afición: "En un principio pensé en ser azafata de vuelo, porque me encanta viajar, pero como tengo tatuajes me dijeron que no podía".

"Valoré otras opciones como ser tatuadora, aunque al final tuve esta idea de pintar billetes y pagar con ellos. Lo hice porque como no podía viajar por el tema de azafata, quería que una parte de mí siempre lo hiciera", concluye.