El dilema que te plantea un lotero: "¿Preferirías ganar el Euromillones, aun sabiendo que te va a arruinar la vida?"

Ganar un premio importante en cualquiera de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado para poder tener la vida solucionada es el sueño de muchos y el motivo, con mayúsculas, por el que se juega al Euromillones, la Bonoloto o la Lotería Nacional, entre otros. Sin embargo, no es lo mismo ganar 78 millones que 700.000 euros, y aquí es donde radica la clave de una pregunta que un lotero ha lanzado a sus seguidores a través de su canal en TikTok.

A pesar de lo absurda que pudiera parecer, se trata de una "pregunta en serio", ha avanzado el lotero @pino7401, que trabaja en la administración de Loterías Fernando Alonso, situada en el barrio madrileño de Carabanchel.

Su pregunta plantea las diferencias entre ganar un premio millonario, con todo el impacto que ello supondría para la persona afortunada, o bien un premio gordo que se pueda asimilar mejor.

"¿Preferirías que te tocasen 78 millones del Euromillón, aun sabiendo que se te va a arruinar la vida; 5 millones de la Bonoloto, sabiendo que te vas a pegar una vidorra, pero un poco más equilibrada, o 700.000 euros de la Quiniela, que sabrías que ahí seguro no se te iba a ir la cabeza y mantendrías tu familia y todo, qué preferirías?", ha preguntado el lotero al señalar algunos de los botes más jugosos de esta semana.

Las respuestas a su vídeo en TikTok no se han hecho esperar, y aunque ha habido variedad en todas ellas, han ganado aquellos que se quedarían con los 78 millones: "La ruina ya la tengo, así que por un poco más me quedo con los 78 millones", "78 millones, le soluciono la vida a todo mi árbol genealógico", "78 millones, para darle a todo el mundo que vea que le haga falta", "a mí no se me irá la cabeza ni se me va a arruinar la vida", han contestado algunos.

También ha habido aquellos que prefieren un premio más modesto para llevar una vida más holgada. "700.000 me va, con que me dé para comprarme una buena casita con terreno en el pueblo e invertir el resto, soy feliz, y sigo trabajando, pero sin agobios", sostiene una usuaria. "700.000 euros y mi familia unida al 100%", asegura otro. "Los 5 millones, me compro un piso o una casa y hago vida normal sin trabajar", plantea, por su parte, un tercero.