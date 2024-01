Una 'tiktoker' graba la tensión en un vuelo de Alaska Airlines después de que reventara uno de los paneles del avión

El pasado viernes 5 de enero, un avión de la compañía Alaska Airlines que despegaba de Portland (EE UU) en dirección Ontario, California, tuvo que dar la vuelta y volver a aterrizar después de que un panel de fuselaje con ventana se desprendiera de una de las paredes del avión tras el despegue.

Todos los pasajeros llegaron sanos y salvos en una operación de los pilotos que se ha considerado milagrosa. Poco después, la imagen desde dentro del avión donde se mostraba el gran hueco no tardó en hacerse viral.

Una de las pasajeras, Vi Nguyen, subió un vídeo a TikTok donde mostraba, con algo de humor, cómo habían sido esos minutos de tensión en el avión. Ha conseguido más de 20 millones de reproducciones.

"Me desperté de la siesta en el avión pensando que había turbulencias", ha explicado en un vídeo donde se ve que se puso la máscara de oxígeno mientras llevaba los cascos con cancelación de ruido.

"Resulta que una de las paredes del avión se había caído durante el vuelo", añade en una imagen donde se ven todos los cables caídos del techo del avión y su cercanía al accidente.

#portland #almostplanecrash #alaskaairlines ♬ original sound - Courtney @imsocorny 10 minutes into our flight we heard a loud bang and the oxygen masks dropped down. I was in the front and we had no idea what was happening at first, just that the plane depressurized extremely fast. So thankful for the amazing pilots that were able to safely land us! Alaska airlines has some explaining to do. #emergencylanding

Desde entonces, una pasajera más, Courtney, ha contado su experiencia, asegurando que estaba completamente segura que iba a fallecer después de escuchar una gran explosión en la parte trasera del avión.

Según ha recordado, se encontraba en la parte delantera del avión, por lo que no podía ver que pasaba. En esos momentos, tras ponerse la máscara, creía que era un fallo del motor que iba a provocar que el avión cayera en picado.

De hecho, a pesar de que sintió cómo el avión daba la vuelta al aeropuerto, no se sintió segura hasta el aterrizaje. Allí tuvo que ser atendida de urgencias por un grave ataque de ansiedad.

Courtney ha añadido que varias personas cercanas al panel caído perdieron su teléfono móvil porque fueron succionados al vacío. También ha asegurado que una madre tuvo que sujetar a su niño pequeño para que no saliera volando. No obstante, no hubo que lamentar nada grave.

Según la otra tiktoker, recuperaron el dinero del vuelo y consiguieron comida y otro vuelo gratis esa misma noche o al día siguiente. Todo ha quedado en un gran susto para los pasajeros que les costará olvidar.