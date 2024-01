El doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y también divulgador científico en materia de alimentos, Miguel Ángel Lurueña, ha desvelado qué es lo que sucede si dejas una cucharilla en la botella de cava o champagne para evitar que se pierda el gas una vez que ha sido abierta.

"¿Seguís con el truco de meter una cucharilla en la botella para evitar la pérdida de gas en el cava o el champagne?", ha preguntado a sus seguidores de Twitter Lurueña.

Seguidamente, el divulgador científico ha afirmado que este truco "no funciona" y ha explicado que "el CO2 es un fluido" por lo que el gas " escapará igualmente".

Asimismo, ha aconsejado utilizar "un tapón hermético" y dejar la botella en el frigorífico porque "el frío reduce la pérdida de compuestos volátiles".

Esta explicación científica ha causado un gran revuelo entre quienes no encontraban el sentido de esta costumbre y quienes siguen afirmando que sí les da resultado.

"Pues yo he probado las dos opciones y te puedo asegurar que la que realmente no funciona es la del tapón, la de la cucharilla te aseguro yo que si funciona, no para muchos días, pero para casi dos días si es efectivo", asegura uno de los seguidores de Lurueña en los comentarios.

"Eso se lo dije yo a mis padres la primera vez que les vi hacerlo (era yo pequeña). Que salvo que la cuchara la pusiera plana, se iba a escapar el gas igual. Así que le ponemos el tapón o lo tiramos", ha comentado otra usuaria de Twitter.