Un español enseña cómo evitar estafas cuando viajas solo por Tailandia: "Soy andaluz, déjate de rollos"

Viajar solo al extranjero no es una decisión sencilla de tomar. Y es que, aunque para muchos pueda ser una experiencia emocionante y gratificante, pues permite no solo adentrarse en la cultura de un país distinto, sino también conocerse a uno mismo a otros niveles, hay personas que por miedo terminan echándose atrás.

Es por ello por lo que cada vez más usuarios de TikTok aprovechan la visibilidad de esta red social para concienciar sobre posibles peligros y, de esta forma, enseñar a viajar en solitario. En el caso de Carlos Cruz, su contenido se centra en sus peripecias por Asia y, en esta ocasión, se encuentra en Chiang Mai, una ciudad situada al norte de Tailandia.

"No cuesta ni dos euros. No me van a vacilar", comienza diciendo este joven español en este vídeo de TikTok en el que está "intentando evitar estafas viajando solo en Tailandia". Su "misión", tal y como lo denomina, consiste en "encontrar una furgoneta roja que se supone que te lleva a donde tú quieras si te montas en la parte de atrás".

Sin embargo, hay una dificultad añadida en esta situación y es "negociar un poco el precio". Aún sí, Carlos se dispone a preguntar a varios conductores por el coste que tendría subirse a su vehículo. Sin éxito alguno, el joven, que se ha percatado de que están intentando estafarle, actualiza a sus seguidores.

"No es que me cobren tres euros más, porque tres euros me dan igual, pero es porque me están viendo cara de turista tonto y no voy a pagar de más", explica.

Tras acercarse a varios conductores más, finalmente encuentra con un transporte asequible: "Me querían cobrar 600 (bahts) ida y vuelta y estoy yendo por 30 solo la ida. 600 son como 13 o 14 euros y estoy yendo por un euro. Se estaba riendo de mí", concluye. "Yo entiendo que a un guiri empanado se la cuelen, pero que yo soy andaluz, déjate de rollos".