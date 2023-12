La viral broma de un 'influencer' a Kiko Rivera, Lola Lolita, Morata y otros: les pide que manden un saludo a nombres inventados

Los saludos personalizados por redes sociales son uno de los bienes más preciados hoy en día. En internet, hay algunas aplicaciones que permiten pagar grandes cantidades de dinero para recibir una felicitación de tu celebridad favorita.

En los últimos días, Ceciarmy lo ha conseguido gratis. El conocido influencer ha usado sus conexiones para pedir a otros creadores que le enviaran un vídeo para grandes fanes suyos.

Kiko Rivera, Lola Lolita o Morata han caído en su broma y han intentado mandar bonitos mensajes a personas que habían sido inventadas con un complicado nombre para pronunciar.

Para cerrar el año decidí gastarle una broma a algunos famosos pidiéndoles que manden un saludo a gente que me he inventado. Empezamos con Kiko Rivera: Komapevi Kosmomvita ⬇️ pic.twitter.com/qnBSWQnfpc — ceciarmy (@ceciarmy) December 17, 2023

El hijo de Isabel Pantoja ha sido de los únicos que ha reconocido que le costaba comprender el nombre que le habían mandado. El resto ha intentado mantener la compostura.

"Tienes un nombre un poco complicado para mí", ha confesado Rivera mientras se reía y leía el nombre: "Komapevi Kosmomvita lo siento, soy un poco mayor para estos nombres".

Otros nombres eran Embarawek Marawetatski García, Embumbu Estufanierini o Bowanna Zumaharienni. Todos tenían en común, además, que estaban pasando un mal momento.

El vídeo de Morata a Karasuka ha sido uno de los más comentados, por su ángulo y su actitud. "Espero que estés bien y que nos podamos ver pronto", le dice al fan imaginario.

"Lo siento a todos los que salís en este post, estas personas no existen", ha escrito en Instagram Ceciarmy, sorprendiendo a la propia Lola Lolita que ha comentado: "No me lo puedo creer".