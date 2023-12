La aplaudida carta de una profesora a los padres de sus alumnos: "No me regaléis nada, mi trabajo es un placer"

Llegan las Navidades y en muchos colegios de todo el mundo, los padres deciden juntarse para hacerle un regalo al profesor o profesora de sus hijos. Pero no todos tienen la honradez suficiente para rechazar el presente, como una maestra inglesa que se ha hecho viral.

Los niños de 7 años de un colegio de Dipton, en el noreste de Inglaterra, llegaron a casa con una carta de su maestra, la señora Gardener: "Me gustaría reducir un poco su estrés y pedirles que no me compren ningún regalo", dijo la profesora en la carta, como recoge el Mirror.

"Disfruto muchísimo enseñando a sus hijos y es un placer realizar mi trabajo", añadió la docente en el texto.

Pero la señora Gardener no solo rechaza los regalos, sino que tuvo una aplaudida idea: "Este semestre nos centraremos en el dinero en matemáticas y el verdadero significado de la Navidad en nuestras lecciones de educación física", dijo.

"Con esto en mente, me gustaría que los niños se involucraran en la responsabilidad social de dar y bondad y planear apoyar a una familia local", prosigue el texto.

Por eso, invitó a las familias a enviar una donación anónima de no más de dos libras (2,3 euros) para ayudar a quienes más lo necesitan. Una vez recibidos los sobres con el dinero, los niños, dijo la maestra, contarían el dinero y lo usarían para planificar qué artículos comprar en una tienda local para una familia necesitada.

La propuesta de la profesora ha sido muy bien acogida por los padres. "Pensé que era realmente reconfortante y obviamente quita la presión, porque uno se preocupa por comprar regalos para los maestros en esta época del año", dijo una madre, Steff Ravenhall.

Steff dijo que estaba impresionada por la idea y compartió una foto de la carta de la maestra en Facebook, con la esperanza de alentar a otras escuelas a hacer lo mismo.

"Es una edad importante para aprender sobre el valor del dinero, lo cual también es una lección muy importante. Y les enseña que no se trata sólo de recibir, sino de devolver", dijo Steff Ravenhall.