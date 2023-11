Una madre pilla a su hijo haciendo los deberes de matemáticas con la ayuda de Alexa

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día y un niño se ha hecho viral por el uso que le ha dado. El pequeño le pide a Alexa, el asistente doméstico de Amazon, que le ayude con la tarea de matemáticas.

En el vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, el niño susurra a la asistente de inteligencia artificial los ejercicios que tiene que resolver para completar su tarea. "Alexa, ¿cuánto es 55 menos 43?", le pregunta al aparato.

Alexa le va dando, también susurrando, la respuesta de operaciones matemáticas en las que duda el pequeño brasileño. Cuando el niño tiene su tarea completamente resuelta se vuelve a acercar al aparato y le da las gracias antes de que aparezca su madre. "Encantada de ayudar", contesta Alexa al pequeño.

Al acabar sus ejercicios el niño avisa a su madre que se encuentra en otra estancia de la casa. Lo que no sabe el pequeño es que junto a Alexa hay una cámara que lo ha estado grabando todo el rato.

Son muchos los usuarios que han reaccionado a la ingeniosa idea del pequeño. "Lo que de verdad importa no es hacer deberes o sistema educativo que no sirve de casi nada. Lo que importa es saber buscarse la vida y pensar por uno mismo. Ese niño tiene potencial si sigue por ese camino" y "No se qué me preocupa más, que el niño haya pensado en esa solución o que Alexa haya respondido susurrando igual" son algunos de los comentarios que han dejado en redes sociales.