Una 'tiktoker' española muestra la ingeniosa idea para que los conductores no se duerman en las carreteras australianas

Una tiktoker española que vive en Australia desde hace unos meses compartió con sus seguidores un vídeo comentando lo aburrido que es conducir por las carreteras australianas y mostró los ocurrentes carteles que hay colocados para evitar que los conductores se duerman mientras conducen.

"Combatiendo el aburrimiento en las carreteras australianas", comentó para presentar su vídeo. La tiktoker, conocida como Martaregistrada, continuó explicando que "mires para donde mires" a lo largo de las carreteras del país "no hay nada". "No hay una triste gasolinera, no hay un club de carretera, no hay un poste de la luz", añadió.

Según la joven española, ante la gran extensión que tiene el país, la conducción se hace muy pesada "así que han inventado un trivial en la carretera".

La chica mostró varios carteles con las preguntas de trivial que hay cada ciertos kilómetros. Unos metros más adelante se encuentran las respuestas a esas preguntas.

Al final del vídeo, la tiktoker mencionó algunos tips para mejorar el juego entre los que se encuentran incluir "preguntas internacionales, quesitos y que sean más habituales porque las carreteras duran mucho". Aun así, desveló que ella sigue prefiriendo "una buena gasolinera con sus discos, un castillo, un toro...".

El vídeo ya cuenta con más de 35.000 visitas y más de 3.500 likes. "Allí los carteles deberían ser canguros en lugar de toros", "Osborne va a tener que instalar toros en Australia" y "Nada como parar en una gasolinera y ver los casetes de chistes de Arévalo y los hits del Fary" son algunos de los comentarios que los usuarios han dejado en la publicación.