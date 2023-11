Una 'tiktoker' cuenta, desde los aseos de un tren, el motivo por el que no ha podido viajar sentada en su asiento: "Voy de baño en baño"

Miras tu billete de tren, dejas tus maletas y te colocas en el asiento que te corresponde. Pero la seguridad de que estás donde te corresponde se desvanece cuando llega una persona y te dice eso de "ese es mi asiento". Tras negarlo un par de veces, vuelves a comprobar tu billete y ves que, efectivamente, te has equivocado. Es probable que esta experiencia la hayan vivido la mayoría de pasajeros asiduos al transporte de media y larga distancia, pero hay ocasiones en el que esta confusión puede salir cara en algunos casos.

Así le ha pasado a Laura Larraz, una tiktoker que narró la experiencia que vivió en un tren dirección a Zaragoza, una anécdota que roza lo absurdo. "Hola OuiGo, un besito enorme para ti y tus baños", escribió en el vídeo que publicó, grabado desde el aseo del vagón.

"Creo que tengo dislexia. Es una realidad desde hace muchos años", comenzó justificándose. "Yo tenía un ticket para vagón 9, sillón 6A. He llegado que casi no llego al tren, porque había un tráfico que te cagas. Llego y me he ido directamente al vagón 6. Me siento con mis auriculares y me llega un señor y me dice 'ese es mi sitio'. Y yo: 'No es tu sitio'. Saco el ticket y es su sitio".

Entonces, la usuaria cambió el plano, pues la echaron de ese baño y se fue a otro, y allí explicó por qué no podía acceder a su asiento: "Hay unos trenes que terminan en un vagón y no se puede pasar de un vagón a otro y empieza otro tren. Y ahí estoy yo".

"El tren está lleno, no hay ni un sitio libre y entonces voy de baño en baño", explicó, riéndose de su propia situación. "Así soy yo, así me han criado. Muy contenta. Relativizando, como toda mi vida".