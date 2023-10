La parodia más divertida sobre la tendencia del "anuario estadounidense": convierte las fotos en una 'teen movie'

Hace unas semanas, las publicaciones de Instagram y TikTok se llenaron de reproducciones de inteligencia artificial de cómo serían las influencers si hubieran acudido a un instituto estadounidense y se hubieran hecho las famosas fotos del anuario.

Ahora, Irene Ramírez ha mostrado la divertida parodia que le ha inspirado esta IA. "He acabado con el catálogo de pelis adolescentes y no he podido evitarlo", ha explicado, mostrando su "recreación de la clásica película en la que los dos que se odian se ayudan".

Inspirada por los personajes que le ha creado la aplicación, se ha transformado en el chico guapo y deportista del instituto, el borde, la pringada y su mejor amiga pija.

he acabado con el catalogo de pelis adolescents y no he podido evitarlo perdon aqui la recreación de la clásica película en la qe los dos q se odian se ayudan para conquistar a sus crushes 💅💕✨ pic.twitter.com/uPv0pF6iPY — Irene Ramírez (@IreneRamirezzz) October 19, 2023

Una fórmula de éxito que ha sido infinitamente repetida y que Irene ha parodiado a la perfección. Interpretando todos los personajes, ha creado una romántica historia de amor.

Mientras que los protagonistas se ayudan a conquistar "a sus crushes", acaban enamorándose y conociéndose "mejor que nadie". Finalmente, consiguen pasar la barrera de la amistad y declarar su amor.

Una hilarante historia que Irene ha comentado que le ha servido para "amortizar" los seis euros que tuvo que pagar en la famosa aplicación de IA para recibir sus fotos generadas en las que, luego, "no se parecía a nadie".