Un 'influencer' se somete a la "operación más dolorosa" para aumentar en 6 cm su estatura

Un influencer colombiano de 29 años, Yeferson Cossio, se ha sometido a 'la operación quirúrgica más dolorosa' con un fin: aumentar su estatura en diez centímetros. Y ha contado todos los detalles a sus seguidores.

Cossio explicó que se enteró del procedimiento porque anteriormente había experimentado un problema en sus piernas. Sin embargo, dijo que la decisión de someterse a tratamiento fue únicamente por razones estéticas.

El influencer, que vive en Antioquia, dijo: "Una de las cosas que más me impactó fue el estiramiento de piernas. Lo investigué, me reuní con algunas personas y descubrí que sí, existe". Y añadió: "Se me metió en la cabeza que quería hacerlo".

Según Cossio, la operación es uno de los procedimientos más costosos y dolorosos que cualquiera pueda soportar. Nunca se ha sentido particularmente bajo, pero quería ser un poco más alto. Supuestamente, el procedimiento puede hacer que alguien crezca entre 5 y 10 cm más de lo que era.

"Mido 1,77 m. Llegar a 1,87 m me pareció demasiado, pero me voy a quedar en torno a 1,83 m". Y añadió: "Así como es la operación más dolorosa, también es una de las más caras". Se estima que la intervención puede costar hasta 150.000 euros.

Su cirujano explicó que la operación normalmente se utiliza para corregir malformaciones que dejan un miembro más largo que el otro o cuando un paciente pierde parte de un miembro debido a un accidente.

El médico dijo que se necesitan cuatro meses para recuperarse completamente de la cirugía. El especialista agregó que Cossio podrá realizar con normalidad sus actividades diarias cuando se recupere, como caminar, hacer ejercicio y jugar fútbol.

El vídeo del tratamiento de Cossio se ha vuelto viral en su página de Instagram con casi 320.000 visitas y más de 6.000 comentarios, muchos de ellos críticos con el influencer: "¿Y cuándo crecerá tu cerebro?", preguntó un seguidor.

"¡Vanidad en su máxima expresión! Ni todo el dinero del mundo podría hacer que este tipo terminara siendo feliz", dijo otro. "Tienen tanto dinero que no saben en qué gastarlo... y por eso hacen estas tonterías", añadió uno más. Una seguidora dijo: "Eso es sólo un reflejo del vacío que sientes por dentro y que ni siquiera el dinero, la cirugía o el sexo pueden llenar".

Finalmente, otra sentenció: "Increíble que quiera ser más alto y no más inteligente".