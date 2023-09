Una artista lanza una marca de ropa con los insultos y amenazas que recibe en redes sociales para "reciclar la estupidez humana"

La actriz, humorista y compositora belga Laura Laune ha creado la marca de productos Trashh, fabricados a partir de los mensajes de odio, amenazas e insultos que recibe en las redes sociales y destinará una parte de los beneficios a una organización ecologista "para que los gilipollas sean útiles para el mundo".

"Como artista, mujer y belga que hago humor negro, evidentemente recibo en las redes bastantes mensajes de odio o, en todo caso, un poco bromistas, del tipo: 'te vamos a violar entre ocho en un Mazda', y últimamente me he preguntado si no habría alguna posibilidad de que sacara algo de ello", dice Laune en un vídeo que ha recibido más de 240.000 visualizaciones en un día en Youtube.

La artista, de 37 años y activa principalmente en Bélgica, Francia y Suiza, ha seleccionado algunos de los improperios que recibe y ha confeccionado objetos promocionales, como camisetas, tazas, sudaderas, posters o tarjetas postales bajo una marca que se inspira en el término inglés "trash", que significa "basura" en castellano.

Aspira a desarrollar el concepto del "reciclaje de la estupidez humana (sic)", explica la humorista en un vídeo en Youtube en el que lanza su irónico proyecto empresarial.