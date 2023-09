Una diseñadora muestra el original primer currículum que hizo, simulando ser el manual de un juego de Super Nintendo

Encontrar trabajo siempre es una tarea complicada, pues muchas veces, aunque se cumplan los requisitos de la oferta, es difícil que la empresa considere tu candidatura. Por ello, el currículum suele ser lo más importante, ya que es la primera impresión que tienen de ti los reclutadores. Y eso fue lo que hizo que Elena Flores consiguiera empleo, porque, tal y como mostró en su Twitter, creó uno de lo más original.

"¿Vosotros cómo coño encontrasteis trabajo sin tener experiencia laboral? Pregunto seriamente", escribió una tuitera. A esta publicación, la diseñadora contestó compartiendo su experiencia y mostrando su currículum, haciendo que muchos alabaran su original estilo.

"Me encerré dos días a hacer mi currículum como si fuese un manual de Snes, gasté mis últimos 60 euros en imprimir 5 copias y un amigo me coló 5 minutos en una ronda de Business Angels para pedirles que los difundiesen. Ese finde, mi entonces jefe me escribió porque le llegó uno", explicó la usuaria y adjuntó su currículum en un enlace.

Me encerré 2 dias a hacer mi CV como si fuese un manual de SNES, gasté mis últimos 60€ en imprimir 5 copias y un amigo me coló 5’ en una ronda de business angels para pedirles que los rulasen. Ese finde, mi entonces jefe me escribió porque le llegó uno 🥲 https://t.co/Ww3pp3Qvyl https://t.co/5SJ98bxS99 — Nao (@nao_chan_91) September 12, 2023

Tal y como se puede ver en este documento de octubre de 2015, la profesional se ofrecía como diseñadora de videojuegos e ilustradora, pero lo hacía demostrando en cada una de sus 30 páginas que no solo era buena haciendo su trabajo, sino imaginativa y original.

Desde la portada, donde salía una versión animada de ella con distintos elementos de videojuegos, hasta el sello de calidad basado en los manuales de la consola de Nintendo, pasando por su presentación, que aparecía como si el documento estuviera contando la sinopsis del juego.

En el apartado de los personajes aparecía ella, evidentemente, y después aparecían los enemigos. Y, como no podía ser de otra forma, el mayor villano era el Paro, que estaba centrado en "hacerle la vida imposible" a la protagonista. Pero también tenía esbirros: Perezo, Desanimus, Abandonis y Critiku.

El Paro, enemigo de Elena Flores en su currículum. ELENA FLORES

Para combatirlos, tenía varias habilidades: idiomas (español, inglés y francés), un Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, títulos de distintos programas informáticos, lenguajes de programación o, la principal, la capacidad de adaptarse a cualquier estilo de diseño (del 2D al 3D).

En los niveles del juego colocó su experiencia laboral y, después, como si fuera un libro de arte dentro del manual, mostró una galería de sus trabajos a modo de portfolio.

Por último, ofrece una "garantía ilimitada" de su profesionalidad, aunque no cubre catástrofes como "apocalipsis zombi" o "invasión alienígena", así como su página web y su correo.

Sin duda, una manera original de darte a conocer, especialmente cuando no tenía experiencia. "Hasta ese momento mandaba un PDF donde ponía mis datos de contacto, graduada en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y que había hecho prácticas en la carrera. Era más un resumen que un currículum", narra Elena Flores a 20minutos.

"Intenté paliar la falta de experiencia haciendo algo llamativo y más original", explica sobre este creativo primer currículum. Y le funcionó, pues consiguió trabajo en Pixie Code, una ya desaparecida "startup que desarrollaba un lenguaje de programación junto a una plataforma de videojuegos para enseñar a programar a los niños". Aun así, actualmente es directora editorial y jefa de producción en Raiser Games, desarrolladora de videojuegos.