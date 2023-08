La pesadilla de una joven que perdió a su perrita después de que la aerolínea le obligase a separarse de ella: "Entré en pánico"

Paula Rodríguez está viviendo una auténtica "agonía" desde que la separaron de su perrita Maia. La joven cogió un vuelo desde República Dominicana para pasar dos semanas de vacaciones en California junto a su mascota, a la que se lleva a todas partes. Rodríguez pudo viajar con Maia en el avión, pero fue separada de ella poco después en Atlanta, donde tuvo que hacer escala antes de llegar al aeropuerto de San Francisco.

Sin embargo, justo antes de llegar a Atlanta, el personal de inmigración determinó que Paula "no cumplía con los requisitos" de su visado de turista y la negaron el acceso al vuelo. Por lo que, la joven, tuvo que esperar al próximo avión de vuelta a casa, que salía al día siguiente.

La historia no acaba ahí. Rodríguez tuvo que pasar la noche en un centro de detención, pero su perrita no podía acompañarla. "Llamaron a un agente de Delta que me quitó a Maia", explicó la joven a CNN. El funcionario de la compañía Delta Airlines, con la que Paula viajaba, tranquilizó a la joven y le dijo que unos especialistas cuidarían de su perra: "No era lo que yo quería, pero lo entendí. No podía hacer nada y confié en él".

El personal de detención recogería a Paula al día siguiente, 1 H y 45 minutos antes de que despegase el avión de vuelta a Dominicana, pero ella seguía intranquila por la situación: "Les pregunté a todos, les dije que necesitaba tiempo para localizarla, que ella estaba enferma y que quería limpiar su perrera, y me dijeron: 'Vamos a la puerta, ella tiene que estar allí'".

Pero Maia no estaba por ningún lado. El personal comenzó a hacer llamadas para buscar a la mascota de Paula, pero no tenían suficiente tiempo, por lo que, la joven tenía que montarse rápidamente en el avión. "Entré en pánico y dije: 'Lo siento, no puedo subirme cuando me dices que no sabes dónde está mi perra'", explica Paula al citado medio.

Una interminable espera

Finalmente, montó en otro avión que salía una hora más tarde, prácticamente obligada, puesto que no podía pasar más de 24 H en Estados Unidos al tener el visado cancelado. Así que la joven se fue de vuelta a casa sin Maia, angustiada: "Nunca voy a ningún lado sin ella".

Al llegar a República Dominicana la joven presentó una reclamación, pero la perrita seguía sin aparecer. Según las explicaciones de Delta, la mascota escapó de su jaula cuando el personal estaba intentando trasladarla y desde entonces no ha vuelto a aparecer. Estos emitieron un comunicado asegurando que estaban haciendo lo posible por localizarla.

Pero Paula seguía inquieta, así que mandó a su madre a Atlanta para buscar a Maia, pero sin éxito. "Estoy en agonía", lamentó. "He estado viviendo una pesadilla desde el viernes, sabiendo que mi bebé está asustada en algún lugar o podría estar herida", aseguró Paula a CNN.