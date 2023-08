"Demasiado joven para Leonardo Dicaprio": así es la tarta de cumpleaños que unos padres regalaron a su hija por sus 25 años

Hace unos meses, el actor Leonardo DiCaprio se dejaba ver por primera vez con su actual pareja, la modelo estadounidense Meghan Roche. A estas alturas, a nadie le sorprende que la novia del que fuera protagonista de Titanic tenga tan solo 23 años.

Y es que, la teoría de que el intérprete de 48 años no es capaz de emparejarse con mujeres que superen el cuarto de siglo está más que asentada en internet. De hecho, ya hubo algunos internautas que predijeron la ruptura de Leo con su anterior pareja, Camila Morrone, cuando la actriz cumpliese la temida edad de los veinticinco años. Algo que, eventualmente, terminaría sucediendo.

Es por ello que algunas personas, poniéndole la nota de humor a este curioso fenómeno, deciden celebrar su veinticinco cumpleaños como la fecha en la que, en adelante, dejan de forma parte del colectivo de posibles candidatas a ser novias de DiCaprio.

Este ha sido el caso de Adriana, una usuaria de Twitter -del ahora llamado X-, quien ha compartido con sus seguidores la divertida tarta que le compraron sus padres por motivo de su veinticinco cumpleaños.

"Too old for Leo DiCaprio" ("Demasiado mayor para Leo DiCaprio", en español), se puede leer sobre este viral pastel de colores que ya cuenta con más de 1.000 reposts y 21 mil 'me gusta'. Sin duda, una manera muy divertida -y dulce- de celebrar tener veinticinco primaveras.