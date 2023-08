El emotivo vídeo de una 'tiktoker' que le enseña a su padre con alzhéimer el tatuaje que se ha hecho en su honor

Una usuaria de TikTok ha conseguido hacer llorar a más de 17 de millones de personas al mostrar en su cuenta el precioso regalo que le ha hecho a su padre, que tiene alzhéimer.

Se trata de un tatuaje para honrar su memoria con el que le ha querido dejar claro que siempre le va a recordar y va a tenerle presente.

"Enseñándole a mi padre el tatuaje que me hice después de conocer su diagnóstico", ha escrito en el vídeo, donde se puede ver cómo ambos rompen a llorar.

La joven, llamada Isabel, ha diseñado dos olas, una grande y una pequeña, y las ha puesto para siempre en su brazo junto con el año de nacimiento de su padre.

"¿Sabes por qué he decidido poner olas?", le pregunta a su padre, que no recuerda que "le enseñó a navegar". "Nunca se borrará y, cada vez que me veas, te recordará a nosotros y el año en que naciste", le explica.

Unas palabras con la que el padre se echa a llorar y consigue que todos los espectadores no puedan evitar romperse ante el precioso detalle de tener siempre presente su recuerdo favorito con tu padre.

En los comentarios, la usuaria ha mencionado EndAlz, una asociación que ayuda a los familiares de personas con esta enfermedad y que en TikTok sirve para mostrar como es la realidad día a día y crear comunidad entre ellos.