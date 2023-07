Twitter hace su magia: un usuario se viraliza al abrir un local de comida nuevo y no recibir ningún pedido

Una de las cosas más difíciles de abrir un negocio de hostelería es empezar. Más, cuando es un negocio de comida a domicilio y compites con otros miles de propuestas similares. De ahí la desesperación de Alberto Lucena, un joven que montó su propio negocio de comida a domicilio en Valencia y que veía que no entraban pedidos.

Así, recurrió a Twitter para pedir ayuda. "He abierto un negocio de comida a domicilio en VALENCIA pero no entran pedidos", decía en un tuit junto a una imagen mirando el monitor de pedidos vacío. "Juro que la comida esta buenísima y si pides y me pones en observaciones que vienes de twitter te regalo un entrante", decía antes de pedir que Twitter hiciera "su magia".

Y la hizo. En pocas horas la imagen tenía más de 3,2 millones de reproducciones, más de 24 retuits y 35 'me gusta'. Y claro, toda esa publicidad hizo que los pedidos comenzaran a entrar.

"Estoy que NO me lo creo… Si escucháis a alguien llorar, soy yo", decía tras el bombazo que ha supuesto viralizarse en las redes sociales. "Esta ayuda que he recibido... no hay quien se lo crea, no puedo parar de emocionarme", explicaba emocionado el joven.

He abierto un negocio de comida a domicilio en VALENCIA pero no entran pedidos 🥺



Juro que la comida esta buenísima y si pides y me pones en observaciones que vienes de twitter te regalo un entrante 💫



HAGAN LA MAGIA DE TWITTER PORFAhttps://t.co/zPwdgHAPao pic.twitter.com/jnxbrhANnZ — Alberto (@albertolucena93) July 27, 2023

Ahora, los pedidos entran sin parar. "Retraso el horario de apertura, estoy comprando de cara al finde para que no os falte de nada", decía el joven preparando la avalancha.