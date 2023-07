Un 'tiktoker' cambia la letra de 'Beso' tras la ruptura de Rosalía y se la envía a Rauw Alejandro por redes​

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro ha revolucionado internet y no han sido pocos los que han querido desatar su creatividad respecto al suceso. En este caso, el influencer Jorge Cyrus ha mandado un mensaje de audio al puertorriqueño en el que cambiaba la letra de la conocida canción de Beso, con la que los cantantes anunciaron su compromiso meses atrás.

Después de que el artista confirmase los rumores de ruptura que había anunciado la revista People, Cyrus reescribió la letra de la canción desde el punto de vista de la catalana.

Una versión humorística muy cercana al mensaje que transmite el single Despechá' de la catalana."La Rosi ha sacado otra versión de Beso ahora que lo habéis dejado", fue el mensaje irónico que mandó Cyrus al artista, antes de la nota de voz en la que cantaba este nuevo single inventado.

"Yo a ti te voy a dejar, te quedas sin besos. Yo ya no te doy otro beso, a otra te tendrás que buscar. Ya no te lo pongo a ti tieso, la mano vas a necesitar. El anillo de compromiso, mi joyero lo va a subastar. Mi pepita en los últimos meses contigo dejó de palpitar. Ya me cansé del moreno latino, quiero uno de Oropesa del Mar. Vete con la Shakira al río y que te enseñe a bucear, a bucear... Porque te vas a hundir en la miseria. La Rosalía", eran las estrofas que el de Navarra ha dedicado al de Puerto Rico.

Los seguidores han estallado en risas al verlo."Jorge eres mi padre", "Súbela a Spotify, por favor" o "¿Cómo tienes tanta imaginación?", son algunos de los contenidos que Cyrus ha recibido en la publicación de TikTok.

Tras el recibimiento que ha tenido esta nueva versión de Beso en TikTok, el influencer ha subido otro vídeo a la plataforma en el que dejaba "Enterrauw" al puertorriqueño. El de Tudela ha cantado su canción, parodiando la escena de un videoclip del productor argentino Bizarrap.