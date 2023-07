Pide en un bar un bocadillo de tortilla y alucina con el extra que le cobran: "Por educación pagué y me fui"

Un usuario ha subido a redes sociales algo indignado la foto de una factura de un bar de Vigo en el que comió y en el que le cobraron un concepto más que extraño teniendo en cuenta lo que pidió.

"Mirar bien este ticket. Bocata de tortilla 4 €, y pan 1 €", hace ver el usuario, señalando que pidió un bocadillo de tortilla y que además, le cobraron un suplemento por el pan.

"Por educación pagué y me fui, pero también sé dónde no volver... tomad nota", decía el usuario, que subió el ticket a un grupo de Facebook llamado Furanchos y Furancher@s (furancho es una tradicional venta de vino, con origen en el vino que se servía en algunas casas de Galicia cuando había excedente de éste).

Algunos usuarios destacaron que quizá fue un error, que con hablarlo con el camarero probablemente se habría resuelto el asunto, pero el usuario que publicó la factura aclaró que no fue así.

"El tema es que le he pedido que me cobrara, no me ha dicho cuánto era, me he fijado en el cambio que me devolvió, puse cara de póker lógicamente, entonces le he pedido el ticket, y al verlo, se lo he comentado y preguntado y me ha contestado que era todo correcto, bocata 4€ y pan 1€", ampliaba el autor del post.

"Y yo le he contestado... 'Ahá, vale, no lo veo normal, con no volver otro día ya queda arreglado, pero eso no es así y lo sabes'", añadía el usuario, que además destacaba que con quien habló del asunto era el dueño del bar.