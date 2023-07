El consejo de un profesor de autoescuela a quienes meten primera con el semáforo todavía en rojo

La cuenta de TikTok 'Aprobado a la primera', en la que un profesor de autoescuela ofrece consejos sobre conducción, ha despertado la sorpresa entre los usuarios de la red social al hablar sobre uno de los hábitos más frecuentes entre los conductores y que no es para nada aconsejable realizar.

En el vídeo, que ha provocado más de 18.000 'me gusta', el profesor simula una conversación entre un conductor y su copiloto en la que el primero se detiene ante un semáforo en rojo y, acto seguido, pone la primera marcha mientras espera a que cambie, una práctica que considera "de novatos".

"Pongo primera para que cuando el semáforo se ponga en verde pueda salir rápido", indica el conductor. Ante esa afirmación, el copiloto responde que "esa es la mayor tontería que he escuchado. Lo primero, es que no tenemos prisa, tú tienes tu tiempo para poner primera cuando se ponga en verde", explica.

En segundo lugar, el profesor da el motivo por el que no se debe hacer esta maniobra: "Vas a dañar el disco de embrague de tu coche a largo plazo", asegura.

@aprobadoalaprimera En semáforos y detenciones algo prolongadas punto muerto y pie en el freno , evita desgastes innecesarios en tu embrague ♬ sonido original - Aprobado a la primera

Por este motivo, añade, "en semáforos y detenciones algo prolongadas", lo ideal es poner la palanca de cambios en "punto muerto y pie en el freno, evita desgastes innecesarios en tu embrague", aconseja.

Este consejo ha provocado un sinfín de comentarios por parte de los usuarios de la red social, que se han sorprendido porque es justo lo opuesto a lo que le enseñaron en la autoescuela.

"¿Cómo? Mi profe me dice lo contrario, que deje puesto que si no salgo como las yayas", indica una usuaria. "Yo pongo primera cuando el semáforo de peatones empieza a parpadear, así me dijo mi profe...", indica otra seguidora, en la misma línea que la primera. "A mí me enseñó mi profesor así, a dejar la primera marcha, obviamente es un error. Mejor punto muerto y luego primera, descansar pie y embrague", se corrige otro usuario.