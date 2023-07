La reacción de una abuela cuando simulan llamar al programa de Juan y Medio: "No tendrás huevos"

El tiktokero Zewa.16 le ha gastado una broma a su abuela simulando llamar al popular programa de Juan y Medio que se emite en Canal Sur, La tarde aquí y ahora, para encontrarle pareja, a lo que ella ha respondido "no tendrás huevos".

En el vídeo, su nieto le comenta que va a llamar al presentador y simula tener una conversación con el equipo del programa en la que les traslada los datos de contacto de su abuela para que se pongan en contacto con ella.

La mujer repite en varios momentos la frase "no tendrás huevos", pero termina por creerse que la llamada es real y no quiere saber nada por lo que su nieto intenta convencerla y ponerla guapa peinándola y poniéndola la dentadura, pero ella "se esconde para no hablar".

Su nieto no se da por vencido y consigue que su abuela hable, no muy convencida, con el supuesto Manuel, el hombre con quien querían juntarla.

Al final del vídeo su abuela se ha tranquilizado y le ha dicho que no quería conocerle, e instantes después "se ha dado cuenta de que era una broma".