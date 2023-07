El verdadero terror de una fan de Taylor Swift no ha sido conseguir entradas, sino escuchar su vinilo: "Suena como un demonio"

Conseguir entradas para poder ver a Taylor Swift en concierto puede ser toda una pesadilla para los fans de la cantante. Y es que, del mismo modo, ver a su ídolo en directo es para ellos un sueño hecho realidad. Aunque, para una fan de Reino Unido, la voz de la estadounidense ha sido más bien "demoníaca".

Rachel, de 30 años, como se llama la seguidora, compró el vinilo especial del nuevo disco de la cantante, Speak Now (Taylor's Version). Aunque, al intentar reproducirlo, lo que se escuchaba era muy diferente al repertorio de la artista.

Según ha explicado, esta edición le costó más de 34 euros y lo compró desde la web oficial, por lo que no entiende lo que podría haber ocurrido. Su primera idea fue que el vinilo estaría al prensado y, por ello, no dudó en compartirlo en sus redes: "Enviad ayuda, tengo hablar ahora (no la versión de Taylor) esto es tan divertido".

"¿Alguien más tiene un vinilo de Speak Now que no sea de Taylor Swift? Porque acabo de poner el mío por primera vez", explicaba la swiftie, como se llaman a las fans de la cantante. En el disco se escucha una voz muy sospechosa que se escucha: "Dejé de ver a la gente, dejé de mirar los copos de carne y los organismos danzantes".

Pero, lo peor es cuando intenta reproducir la cara B del disco: "Hay 70.000 millones de personas en la Tierra. ¿Dónde se esconden?". Tras eso comienza una "espeluznante" música electrónica.

El vídeo cuenta ya con más de cuatro millones de reproducciones y 471.700 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que los comentarios se hayan llenado de personas asegurando que "está maldito", mientras que otros le aconsejan que lo guarden porque puede ser "muy valioso para coleccionistas".