Encuentran una nota de casi 50 años al hacer una reforma en su casa: "A quien encuentre esto, hoy es el 29 de septiembre de 1975"

Lo que menos se esperaba una familia estadounidense al hacer la reforma de su casa era encontrar en las paredes una nota de casi 50 años de antigüedad. Todo un hallazgo que dejó sin palabras a la familia y que ahora no han dudado en compartir por redes sociales.

En la nota, como así compartía la mujer a través de Facebook, la que fuera antigua inquilina de la vivienda, Stephanie Herron, cuenta cómo es su vida y su familia. La joven de 14 años no dudó en guardar la nota entre las paredes de la casa y fecharla, el 29 de septiembre de 1975, para que el siguiente habitante pudiera encontrarla.

La joven aprovechó una reforma de la estructura para contar sus vivencias en Green Valley, a 50 kilómetros al sur de Peoria, Illinois. Toda su familia se había mudado allí en 1986 y estuvo viviendo en la casa hasta que se marchó a la universidad.

Ahora, en 2023, Dakota estaba remodelando la casa tras un incendio, cuando encontraron la señal: "Mi equipo estaba demoliendo el salón delantero de la casa. Estaba limpiando escombros y levanté la vista y vi unas letras en la pared que decían 'Nota'". En la pared, al lado de un agujero, se podía leer "Nota 9/29/1975".

"A quien encuentre esto: Hoy es 29 de septiembre de 1975. Me llamo Stephanie Herron. Vivo aquí con mi madre, mi padre (Earnest), Becky y Valerie. Gerald Ford es presidente. La señora Lay es nuestra vecina. Mamá está embarazada y el bebé nacerá en cualquier momento. Por lo que sabemos, esta casa se hizo en 1872. Estamos remodelando la casa", comenzaba a escribir la nota.

Stephanie no dudó en contar todos los detalles más interesantes de su vida, para que en el futuro pudieran conocer más sobre su vida: "El ferrocarril Illinois Central está en el lado oeste de la casa. Vivimos aquí desde hace 8 años. Mi padre trabaja en el Chicago Northwestern Railroad. Green Valley tiene unos 650 habitantes. Yo tengo 14 años, Val 16 y Becky 12. Espero que seáis muy felices en esta casa".

"PD: Mi madre se llama Rose Herron. Es enfermera titulada. Trabaja en la residencia Hopedale. Nació en Nebraska. Es una madre muy buena", finalizaba el escrito.

Tras terminar de leerlo todo, Mohn no dudó en compartir el mensaje a través de redes sociales con la esperanza de encontrar a Herron

Tras leer la nota, Mohn decidió compartirla en Internet con la esperanza de localizar a la persona que la escribió. La historia se hizo rápidamente viral, convirtiéndose en el tema de un vídeo de TikTok, y finalmente llegó a encontrar a Stephanie, de ahora 61 años.

"Me quedé estupefacta, absolutamente estupefacta, cuando me enteré de la nota. La verdad es que lo había olvidado. La vida sigue, los años pasan... No puedo creer lo mucho que esto ha impactado a la gente. He recibido notas de gente que me recuerda cuando era niño y crecí en Green Valley. Era un buen lugar para crecer", aseguró la autora emocionada.