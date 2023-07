La red se llena de memes por el baile de falsos militares en los premios del Ejército de Tierra

Los Premios Ejército son unos galardones entregados por las fuerzas armadas españolas a obras artísticas sobre la temática militar en disciplinas como Pintura, Miniaturas Militares, Fotografía, Vídeo, Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Dibujo o Enseñanza Escolar.

En la Escuela de Guerra del Ejército de Madrid se entregaron estos premios el pasado jueves en la que fue la 59º gala de los Premios Ejército y sin duda, la más comentada.

Esta ceremonia, a menudo investida de la seriedad y protocolo que el Ejército suele imprimir a sus actos, en la última celebración se incluyó una suerte de espectáculo que incluyó a ocho bailarines, cuatro mujeres y cuatro hombres, vestidos del uniforme de faena militar, con las enseñas de la bandera de España incluidas.

Los bailarines, de la compañía de coreógrafa Cuca Pon, se movieron durante cuatro minutos al son de canciones como la antimilitarista They don’t care about us de Michael Jackson, con unos movimientos y una coreografía que ha resultado hilarante para muchos de los que han podido verla.

Así, muchos usuarios de redes sociales han reaccionado a ese baile, que no sabemos si de forma irónica o no, la presentadora del acto definió como "tan marcial". Los memes no se hicieron esperar.