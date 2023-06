La misión imposible de una joven que logra comer en el aeropuerto de Madrid por sólo 2,40 euros

Que los viajeros eviten a toda costa comer en un aeropuerto no es ningún secreto. Utilizar precios desorbitados para sacar provecho del hambre y el cansancio de un viaje termina funcionando en muchos locales... ¿o no? La 'tiktoker' Nerea (@ohlileven) ha encontrado la solución y ha compartido con todos sus seguidores el truco con el que consiguió comer por 2,40€ en el aeropuerto de Madrid.

La 'influencer', que cuenta con más de 110 mil seguidores, ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo donde difunde las costosas ofertas que anuncian muchos locales del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Ensaladas preparadas por más de 8€, menús del día por 16€, sándwiches de máquina por casi 4€ o cajas de sushi por 28€ son algunos ejemplos que la joven muestra en su vídeo, mientras expresa su indignación y rechazo ante precios tan disparados.

La solución, a la que ella quiso bautizar como "vieja confiable", no podía ser otra que una cadena de comida rápida: "Obviamente, I am talking about [estoy hablando de] McDonald's.

Concretamente, la tiktoker se graba acercándose a una de las pantallas de la cadena de restaurantes y consigue comer por 2.40€: unas patatas de 1.20€ y una hamburguesa de pollo de 1.20€.

Ya sabéis cuál es la salvación para que los viajeros que quieran comer en un aeropuerto puedan hacerlo a un precio asequible. La competencia está servida y las preferencias de turistas como Nerea quedan muy claras: que aterricen más franquicias en los aeropuertos.