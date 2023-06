Una 'tiktoker' desvela el precio desorbitado del jamón ibérico en EE UU: "No me lo creo"

Normalmente, cuando las personas se trasladan de su país de origen a otra región echan en falta algunas cosas en su día a día. Una de ellas es la comida y es la razón por la que suelen buscar aquellos alimentos comunes en su ciudad. Sin embargo, a veces su precio puede ser muy elevado.

La tiktoker española Aquí Sandra ha publicado un vídeo en TikTok en el que desvela el costo desorbitado el jamón ibérico en Estados Unidos. Un clip que acumula más dos millones de visitas y que ha dejado sorprendido a más de un usuario en la red social.

"Esto es todo lo que compro y lo que gasto haciendo la compra en Estados Unidos", es el título que tiene el vídeo. "Jamón ibérico de bellota. No me lo creo. Me da igual cuanto cueste, me lo llevo", ha expresado la influencer antes de ver el precio del producto.

Al tratarse de un producto de calidad española puede darse el caso de que el precio final se eleva un poco más de lo habitual. "17 dólares - 15,50 euros-, me lo llevo. Vienen de cuatro a seis lonchas, pero bueno. Cuestan 17 dólares tres onzas del jamón ibérico de bellota y 11 dólares - unos 10 euros- el jamón serrano de marca Noel", ha detallado la joven.

Por otro lado, la creadora de contenido también ha hablado del costo que tienen los quesos García Vaquero en Estados Unidos, con un precio que oscilaba entre los 10 euros. Por último, ha mostrado otro producto típico de la gastronomía española. Según se ve en la grabación, el pulpo estaba etiquetado con el precio de 23.99 dólares -unos 22 euros-.

En la compra de la joven también se incluían otros productos como tomates cherries, arándanos, fresas, carne de bisonte, salmón, pechugas de pollo, huevos, aceite de aguacate en spray o patatas, cuyo costo final se elevaba a unos 210 dólares - alrededor de 192 euros-.

"Esta muy rico, la verdad. Para lo que cuesta, como esté malo...", ha expresado la joven en el clip cuando se ha dispuesto a degustar el jamón ibérico de bellota. Por si fuera poco, la usuaria ha destacado que los españoles asentados en Florida necesitan "los Gazpachos de la Esteban" en los supermercados.

Muchos usuarios se han impactado con el precio del producto y han comparado su costo con el valor que tienen el jamón en España. Otros, además, han destacado que en Estados Unidos hacer la compra es más barato que en el país.