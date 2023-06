'Polònia' parodia de nuevo a Yolanda Díaz al ritmo de 'Mafiosa': "Sumar unirá a la gente, pero antes hay que restar"

Polònia, el programa de sketches de TV3, ha vuelto a poner el foco en la actualidad política española, y esta vez, lo ha hecho centrándose en el veto que Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha impuesto a Irene Montero y Pablo Echenique en las listas de las elecciones generales del 23 de julio.

A ritmo de Mafiosa, canción de Nathy Peluso, Alba Florejachs, quien da vida a Díaz, canta que "se rumorea que hay dos clases en Podemos". "Quien no me da la espalda y quien sí que despediremos", dice la letra.

"Sumar unirá a la gente, pero antes hay que restar", dice la líder de la coalición política, que, vista la cercanía entre Sumar y el PSOE -además de Echenique y Montero, Ángela Rodríguez Pam tampoco tiene opción de presentarse con Díaz a los comicios- tiene el objetivo de "ser imprescindible para Sánchez".

Yolanda Díaz presenta 'Mafiosa', de la izquierda, la diosa.



🎶 Se rumorea que hay dos clases en Podemos: El que no me da la espalda y el que sí despediremos.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/n0iGC5r6KV — Polònia (@poloniatv3) June 15, 2023

Por ello, en la parodia, la líder de Sumar afirma que tiene que hacer algo con el "lastre de Irene Montero" para estar más cerca del presidente del Gobierno.

"Voy a ser mafiosa. De la izquierda, diosa. Quiero a todo el mundo entero menos a Irene Montero", canta en el estribillo. No obstante, también tiene dardos para Pablo Echenique y Pablo Iglesias, que "se van a pique".

"Oye, Yolanda, esto no son formas. Que me has echado por e-mail. Y creo que ya es pasarse lo de pinchar mis ruedas también", le dice Echenique. "Vienen las elecciones. ¿Qué haré yo entonces en la campaña?", continúa. "¡Irte de vacaciones con el coletas y su mujer", le replica Díaz.