Los 'desinfluencers', una nueva tendencia de 'tiktokers' que quiere que lo pienses dos veces antes de comprar cosas inútiles

Más allá de los bailes o el humor, TikTok se ha convertido en un gran escaparate de venta. Además de las propias empresas que ofertan sus servicios, cientos de tiktokers se ganan la vida recomendando ropa, maquillaje o muebles.

La empresa de Amazon beneficia a los usuarios que recomiendan comprar cualquiera de sus productos a través de su propio link y genera así un círculo vicioso en el que la gente publicita cualquier cosa con tal de ganar dinero.

Por eso, han llegado los 'desinfluencers', un grupo de tiktokers que luchan para que la gente cuestione sus decisiones antes de darle impulsivamente al botón de cortar.

La etiqueta #deinfluencing se ha hecho muy popular en los últimos 12 meses, consiguiendo casi 600 millones de visualizaciones. Dentro de esta categoría está Michelle Skidelsky.

Esta creadora se ha posicionado en contra de todas las decisiones de compra que acompañan al verano. "Hazte un favor y mira la ropa que tienes del año pasado antes de gastarte dinero que no tienes en cosas que no necesitas para la nueva temporada", explica en un vídeo.

Desde esta perspectiva, Michelle quiere concienciar sobre el peligro del fast fashion, las microtendencias y la manera en la que la gente es influenciada a comprar más sin mirar lo que ya tenía.

No obstante, hay muchas facetas del "desinfluenciar". Algunos de los influencers se quejan de que algunos creadores simplemente intentan hacer sentir mal a los usuarios sin ofrecer más razones. Otros, por ejemplo, tiran del humor para convencerte, siempre recordando que lo que ya tienes cumple la función de lo nuevo que vas a comprar.

Ante esta nueva moda, los propios creadores de contenido de productos han una oportunidad para aumentar su credibilidad, que se ve debilitada por el hecho de que cobran por promocionar productos.

Por eso, han comenzado a usar el término para hacer listas de cosas que no son de buena calidad y que es mejor no comprar. En este caso, no hablan del medio ambiente o la sostenibilidad, solo del bien final del consumidor.

Proponen otras alternativas de compra y en ningún caso entran en el debate sobre hasta qué punto es necesario o no el consumismo y ayuda al planeta o a los compradores.