Una anciana se casa consigo misma tras 40 años soltera: "Esto es algo que siempre he querido"

Las relaciones amorosas no siempre son un camino de rosas. Las peleas, los conflictos y desacuerdos entre los enamorados pueden llegar a provocar incluso el fin del amor. Por ello, lo más importante es quererse a uno mismo. Así lo ha demostrado Dorothy Fideli, una anciana de 77 años.

Dottie, como la llaman sus amigos, se ha casado consigo misma tras pasarse gran parte de su vida intentando encontrar a su 'otra mitad'. La mujer de Ohio, EE UU, ha vuelto a pisar el altar tras un matrimonio fallido y más de 40 años soltera.

La primera historia de amor de Dottie ocurrió en 1965. Ella y el que fuera su marido estuvieron diez años juntos y tuvieron tres hijos en común, aunque su amor no llegó 'hasta que la muerte les separase'. Desde que sus caminos se dividieran, la mujer no volvió a tener una pareja.

Por ello, ha decidido que realmente no le hace falta y se ha dado a sí misma el 'sí, quiero': "Es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz".

Las cámaras del programa WLWT capturaron el romántico momento. Vestida de blanco, con un ramo de lirios blancos y todos los detalles típicos de una boda, la anciana proclamó su amor propio y cumplió su sueño: "Muchos viven su vida y creen que son felices y que todo va a salir sobre ruedas, pero no consideran el interior. Los pequeños pétalos de adentro son lo importante".